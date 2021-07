Business news: Cina, record di default del debito privato nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I default di debito aziendale in Cina hanno registrato un incremento record nel primo semestre 2021, una conseguenza della decisione di Pechino di far sgonfiare in parte la bolla del debito privato in sofferenza. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui nei primi sei mesi dell'anno è finito in default debito aziendale per un importo complessivo di 116 miliardi di yuan (18 miliardi di dollari): un dato senza precedenti in Cina nel periodo in esame. I mancati pagamenti del debito sono un campanello d'allarme per gli investitori internazionali, e spingono al rialzo il rendimento medio delle obbligazioni corporate denominate in yuan, che per le obbligazioni a basso rating creditizio hanno superato in alcuni casi la soglia del 10 per cento. Il governo del presidente cinese Xi Jinping si è dato come priorità la riduzione dell'eccessivo indebitamento del settore aziendale; tale spinta rischia però di portare un gran numero di aziende in sofferenza a causa della difficoltà a finanziare le loro operazioni, e al costo di un rallentamento della crescita economica del Paese nei prossimi anni. (Cip)