Business news: Turchia, accelera l’inflazione turca riducendo probabilità taglio tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione della Turchia ha assistito a una crescita più veloce delle stime effettuate a inizio giugno, riducendo la probabilità di un taglio dei tassi di interesse estivo richiesto dal presidente Recep Tayyip Erdogan. In base ai dati pubblicati dall’Istituto di statistiche turco, i prezzi al consumo sono aumentati del 17,5 per cento annuo fino a giugno, rispetto al 16,6 per cento del mese precedente. La divergenza tra inflazione alla produzione e al consumo ha toccato un record lo scorso mese, con i prezzi alla produzione aumentati del 42,9 per cento annuo, segnando il massimo da ottobre 2018. Il mese scorso il ministro del Tesoro e delle Finanze turco Lutfi Elvan aveva dichiarato che la crescente divergenza tra i prezzi alla produzione e al consumo era "abbastanza preoccupante". L'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari, che rappresenta circa un quarto del paniere dei consumatori, è aumentata del 20 per cento a giugno, rispetto al 17 per cento di maggio ed è ben al di sopra dell'obiettivo intermedio di fine anno del 13 per cento fissato dalla Banca centrale. L’inflazione core (misura dell'aumento medio dei prezzi che non tiene conto dei beni che presentano una forte volatilità di prezzi come energia e alimentari) ha mostrato che i prezzi sono saliti del 17,5 per cento su base annua fino al mese di giugno, in aumento dello 0,5 per cento rispetto a maggio. La Turchia ha rallentato a giugno le rigorose misure per contenere la pandemia di Covid-19, aumentando la fiducia dei consumatori. Ma la continua debolezza della lira e l'aumento dei prezzi globali delle materie prime significano indicano, secondo gli analisti, che è ancora troppo precoce dare il via a un nuovo ciclo di allentamento monetario, nonostante il presidente Erdogan avesse in precedenza annunciato un possibile taglio dei tassi di interesse a luglio e ad agosto. (Res)