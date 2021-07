Business news Tunisia, inflazione salita al 5,7 per cento dopo due mesi di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Tunisia ha registrato a giugno un importante rialzo, salendo a quota 5,7 per cento dopo sessanta giorni di relativa stabilità. E’ quanto emerge dai dati dell’Istituto nazionale di statistica (Ins), dopo che per due mesi l’inflazione si era attestata ad un livello del 5 per cento. L’aumento di giugno riflette i rincari delle materie alimentari, dei trasporti e dei prezzi del settore della ristorazione e dell'ospitalità. In particolare, i prezzi delle materie alimentari sono saliti del 7,2 per cento rispetto al 6 per cento del mese precedente; i prezzi dei trasporto sono aumentati del 3,4 per cento rispetto all'1,5 per cento del mese precedente mese di maggio; i prezzi del settore della ristorazione e dell'ospitalità sono aumentati del 7 per cento dal 5,8 per cento registrato il mese precedente. Da segnalare, in particolare, il rincaro degli oli alimentari del 16,5 per cento, delle verdure del 13 per cento e del latte e derivati e delle uova dell'8 per cento, del pesce del 7,6 per cento e della carne del 6,4 per cento. (Tut)