Business news Iran, Rohani inaugura 62 progetti di sviluppo in cinque zone economiche speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente dell’Iran, Hassan Rohani, ha inaugurato in videoconferenza 62 progetti di sviluppo del valore di 31 mila miliardi di rial (circa 739,2 milioni di dollari), in diverse zone economiche e di libero scambio del Paese. Secondo il portale del governo iraniano, i progetti si trovano nelle zone di Kish, Maku, Chabahar, Aras e Anzali, e forniranno lavoro direttamente a 2.388 persone. “Le zone economiche speciali e di libero scambio svolgono un ruolo importante nell’economia e nell’occupazione, e in questo governo è stato fatto un grande lavoro in queste aree”, ha detto Rohani. Particolarmente importante è la zona di libero scambio del porto di Chabahar, ha aggiunto il presidente iraniano, sottolineando che “nel futuro sarà uno dei primi e più importanti porti del Paese”. Secondo il segretario dell’Alto consiglio delle zone libere iraniano, Hamidreza Mo’meni, sono attualmente 621 i progetti di sviluppo in corso nel Paese, mediamente completi al 50 per cento. (Res)