Business news: Turchia, nel primo semestre esportazioni verso Ue a 40 miliardi di dollari

- Le esportazioni della Turchia verso l’Unione europea hanno raggiunto nella prima metà del 2021 il valore di 40,86 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da dati dell’Assemblea turca degli esportatori (Tim), ripresi dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il dato vede un aumento del 42 per cento rispetto al primo semestre dell’anno scorso, segnato dallo scoppio della pandemia di Covid-19. I settori che hanno registrato le esportazioni più cospicue sono stati automotive (9,5 miliardi di dollari), abbigliamento (5,65 miliardi di dollari), chimica (4,77 miliardi di dollari) e acciaio (3,27 miliardi di dollari). La prima destinazione delle merci turche è stata al Germania, con vendite per 1,57 miliardi di dollari (in aumento del 33,2 per cento su base annua). In generale, nel periodo di riferimento le esportazioni complessive di Ankara hanno raggiunto la cifra di 104,98 miliardi di dollari, in aumento del 39,9 per cento su base annua. (Tua)