Business news: Iraq, governo stanzia 29 milioni di euro per manutenzione rete elettrica

- Il governo dell’Iraq ha deciso di stanziare 50 miliardi di dinari (circa 29 milioni di euro) per la manutenzione della rete elettrica del Paese. Lo ha annunciato il portavoce del Consiglio dei ministri di Baghdad, Hassan Nazem, durante una conferenza stampa tenuta dopo la riunione settimanale dell’esecutivo. “Abbiamo risolto il problema dell’elettricità rapidamente, e le forze di sicurezza hanno perseguito coloro che hanno attaccato i tralicci”, ha detto il portavoce, in riferimento ai sabotaggi registrati negli ultimi giorni, sottolineando che vi è stata “una rassicurazione sul flusso di gas dall’Iran”. Il governo è al lavoro per “i progetti di interconnessione con il Golfo e le linee con Giordania e Turchia”, ha proseguito Nazem, sottolineando la volontà dell’esecutivo di risolvere il problema elettrico. Il consiglio dei ministri ha inoltre deciso di “individuare una compagnia internazionale come consulente per la supervisione dei mega-progetti”, ha detto Nazem, senza fornire ulteriori dettagli. Il declino del settore elettrico in Iraq è dovuto a “cattiva pianificazione, corruzione e caos nel processo decisionale, che rappresenta una pesante eredità nel dossier elettrico”, ha dichiarato questa mattina il primo ministro Mustafa al Kadhimi. (Res)