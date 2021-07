Business news: Marocco, Cosentini (Ice) a “Nova”, l'Italia si conferma un partner strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si conferma partner strategico e trasversale per il Regno del Marocco in ambito commerciale, industriale e tecnologico con un totale di 541 milioni di esportazioni nel primo trimestre del 2021. È quanto dichiara il direttore dell’Agenzia Ice di Casablanca, Daniela Cosentini, in un’intervista esclusiva ad “Agenzia Nova”, sottolineando le sempre crescenti opportunità che il Marocco può offrire all’economia italiana. “Grazie al Piano di accelerazione industriale, ideato dal governo per favorire lo sviluppo economico del Paese e ora entrato nella sua seconda fase (2021-2025), sono state introdotte grandi innovazioni in grado di favorire alcuni mercati particolarmente strategici per gli investimenti italiani”, ha proseguito il direttore, facendo riferimento agli ecosistemi “di punta” in fase di ampliamento e diversificazione per generare nuovi posti di lavoro, aumentare il Prodotto interno lordo (Pil) e favorire la crescita del tessuto industriale marocchino. “Trasporti, industria meccanica, metallurgica, produzione del cuoio, parachimica, agroalimentare, tessile, materiali da costruzione, meccatronica, energie rinnovabili” sono questi i settori strategici in grado di creare ulteriori opportunità di investimento per le aziende italiane nei prossimi anni, ha dichiarato la Cosentini. In particolare, l'elemento portante del Piano di accelerazione industriale è rappresentato dalle energie da fonti rinnovabili con l’obiettivo di sostituire il 52 per cento della produzione energetica con fonti rinnovabili entro il 2025. (segue) (Mar)