Business news: Ciad, governo perde più di un milione di dollari al mese in entrate petrolifere

- Il governo del Ciad sta perdendo più di un milione di dollari al mese in entrate petrolifere a causa della politica fiscale più flessibile adottata in risposta alla crisi pandemica dello scorso anno. Lo dicono i dati dell'Osservatorio ciadiano delle Finanze pubbliche, che in una nota osserva che nonostante un aumento delle esportazioni e del prezzo del petrolio Brent, i ricavi interni sono in calo rispetto al primo trimestre del 2020, come conseguenza della riduzione delle tasse adottata dal governo. Precisamente, spiega l'osservatorio, i ricavi petroliferi sono diminuiti del 68,4 per cento tra il primo trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2021, passando da circa 156 milioni di euro a 49: un deficit di circa 107 milioni di euro su tre mesi, con una media di 1,2 milioni di euro persi al giorno. (Res)