G20: Georgieva (Fmi), bene accordo su tassazione, attenzione a “doppio binario” della ripresa

- Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti durante il G20 Finanze a Venezia su una serie di temi fondamentali: in particolare, vorrei elogiare il sostegno espresso dai Venti nei confronti dell’accordo sulla tassazione minima globale, che consentirà ai paesi di preservare la propria base imponibile e garantire che le grandi società paghino ovunque in maniera corretta. Così la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), in una dichiarazione ufficiale diramata al termine dei lavori di oggi all’Arsenale di Venezia. “Vorrei elogiare il G20 per l’attenzione posta nei confronti del contrasto al cambiamento climatico e dei meccanismi di tariffazione delle emissioni: alla Conferenza internazionale sul clima di domani vorrei dare seguito alla proposta di un prezzo minimo internazionale da applicare alla CO2, che potrebbe accelerare significativamente la decarbonizzazione dell’economia globale”, ha detto, mettendo in guardia contro il “doppio binario” della ripresa economica a livello mondiale. “Serve un’azione concreta e urgente su tre aree fondamentali: dobbiamo accelerare le campagne di vaccinazione, attuare nuove politiche macroeconomiche e sostenere i paesi in via di sviluppo in questo processo”, ha concluso.(Res)