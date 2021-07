© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, parteciperà ai gazebo allestiti lungo il litorale laziale per sottoscrivere la proposta di referendum sulla giustizia. Gli appuntamenti previsti sono: piazza delle Naiadi a Tarquinia Lido (ore 11:00); piazza Rossellini a Ladispoli (ore 12:00); stabilimento La Vela in via Lungomare di Levante a Fregene (ore 13:30); piazza Anco Marzio ad Ostia (ore 18:00)(Rer)