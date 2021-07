Business news: Hong Kong, costruttore di auto elettriche XPeng debutta in borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni del costruttore cinese di auto elettriche XPeng hanno debuttato sulla borsa di Hong Kong. Lo riferisce il quotidiano "Rhtk". XPeng, che è già quotata al Nasdaq e che compete con Tesla in Cina, è l'ultima società cinese quotata alla borsa di Hong Kong, dopo altre grandi aziende tecnologiche come la piattaforma video Bilibili e il gigante della ricerca Baidu. La casa automobilistica con sede a Guangzhou ha raccolto 14 miliardi di dollari di Hong Kong (1,8 miliardi di dollari Usa) nella sua offerta pubblica iniziale prima dell'inizio degli scambi a Hong Kong, vendendo 85 milioni di azioni a 165 dollari di Hong Kong (21,20 dollari Usa) ciascuna. Le sue azioni sono state scambiate circa l'1,8 per cento in più in apertura. XPeng è parte di un crescente numero di aziende cinesi quotate negli Usa che hanno deciso di quotarsi anche in Cina o ad Hong Kong in risposta alle richieste di maggiore trasparenza sulla rendicontazione da parte dei regolatori Usa. (Cip)