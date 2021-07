Business news: Cina, oltre un milione di auto elettriche immatricolate nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1,1 milione di veicoli a nuova energia (Nev) è stato immatricolato in Cina nella prima metà di quest'anno, segnando un nuovo record assoluto per il settore. Lo ha riferito il ministero della Pubblica Sicurezza cinese. Il dato rappresenta un aumento di oltre il 200 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e quasi l'otto percento delle immatricolazioni totali di automobili nel periodo in esame. Alla fine di giugno, in Cina circolavano 6,03 milioni di veicoli a nuova energia, ovvero il 2,06 percento del numero totale di auto nella Repubblica popolare. Complessivamente, la Cina ha registrato un record di 18,71 milioni di veicoli a motore di nuova immatricolazione nella prima metà del 2021. Alla fine di giugno 2021, secondo i dati diffusi dal ministero, la Cina ha riportato 384 milioni di veicoli a motore, tra cui 292 milioni di auto. (Cip)