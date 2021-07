Business news: Vietnam, la popolazione svuota i supermercati di Città di Ho Chi Minh in vista di un "lockdown"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove, imminenti restrizioni contro la pandemia di Covid-19 hanno spinto la popolazione della Città di Ho Chi Minh, principale centro economico del Vietnam, ad accorrere in massa verso supermercati e negozi di alimentari per fare scorte di beni di prima necessità. Lo scrive il quotidiano online “The Straits Times”, secondo cui gli scaffali dei supermercati si sono svuotati a partire da martedì sera. Il primo ministro, Pham Minh Chinh, ha incaricato due suoi vice – tra cui il capo della task force contro il coronavirus Vu Duc Dam - di studiare le misure per contenere il focolaio in città. Chinh ha anche dichiarato che “è necessario mettere le vite umane al primo posto” e ha anticipato che le misure potrebbero portare “danni all’economia”. Nel frattempo nella serata di martedì l’emittente televisiva di Stato “Vtv” ha dato notizia di disordini all’interno della prigione di Chi Hoa, sempre a Città di Ho Chi Minh. Residenti nell’area hanno avvertito distintamente urla e colpi di arma da fuoco. Secondo i media locali, una sommossa sarebbe scoppiata dopo il contagio di 81 tra detenuti e guardie carcerarie. (Fim)