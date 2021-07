Business news: Baowu primo colosso mondiale della siderurgia davanti ad ArcelorMittal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo cinese Baowu Steel Group è diventato la prima azienda siderurgica mondiale per volume di produzione nel 2020. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", evidenziando che Baowu è la prima azienda a spodestare ArcelorMittal da nove anni a questa parte. I produttori cinesi sono reduci da un lungo processo di consolidamento e riorganizzazione teso a ridurre l'eccesso di capacità produttiva, ma godono di una domanda domestica ancora forte. Oggi ben sette dei 10 maggiori produttori di acciaio mondiali hanno sede in Cina, Paese che si è ormai lasciato alle spalle veterani del settore come il Giappone. Secondo i dati della World Steel Association la produzione di acciaio grezzo di Baowu è aumentata del 21 per cento a 115,29 milioni di tonnellate lo scorso anno; il risultato riflette in parte l'acquisizione di un'altra azienda cinese del settore, Taiyuan Iron & Steel. Hanno guadagnato posizioni nella classifica mondiale anche Hbis Group e Jiangsu Shagang Group, che ora occupano rispettivamente il terzo e quarto posto nella classifica dei principali colossi siderurgici mondiali. (Cip)