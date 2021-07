© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve internazionali lorde dell’Uzbekistan sono calate di 1,37 miliardi di dollari nell’ultimo mese, attestandosi a 34,14 miliardi di dollari. Lo ha reso noto la Banca centrale, che a giugno aveva registrato riserve record per 35,5 miliardi di dollari. Anche le riserve in valute straniera hanno subito un calo, stimato in 141,9 milioni di dollari. (Res)