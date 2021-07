Business news: Cina, autorità di controllo blocca altre tre piattaforme per violazione privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio cinese di revisione della sicurezza informatica indagherà sulla piattaforma dedicata al lavoro Boss Zhipin e su due piattaforme per i trasporti, Yunmanman e Huochebang, parte della Full Truck Alliance quotata a New York, citando ragioni di sicurezza nazionale. Lo ha reso noto la stessa autorità di controllo. Al fine di affrontare i rischi di violazione dei dati nazionali, mantenere la sicurezza e proteggere gli interessi pubblici, i controlli avverranno in conformità con le leggi pertinenti, secondo un avviso pubblicato lunedì dall'ufficio. La registrazione di nuovi utenti sulle tre piattaforme è stata bloccata durante la revisione. (Cip)