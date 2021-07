© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina utilizzerà strumenti di re-lending e di risconto, emettendo obbligazioni speciali, per incitare le istituzioni finanziarie a fornire più prestiti alle piccole e medie imprese. Lo ha annunciato la Banca centrale cinese sul suo sito web. Come si legge nel comunicato, Pechino aumenterà la sua tolleranza per i prestiti concessi alle imprese, ha reso noto la banca centrale. (Cip)