Business news: algerina Sonatrach, raggiunti risultatati positivi nonostante pandemia

- Il gruppo energetico algerino Sonatrach ha ottenuto risultati "positivi" in termini di esplorazione, rinnovo delle riserve e messa in atto di nuovi progetti e infrastrutture nel comparto gas tra il 2020 e il 2021 nonostante la crisi dovuta alla pandemia. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Akkar, in un messaggio diramato in occasione del 59mo anniversario dell’indipendenza dell’Algeria. "Gli sforzi compiuti da Sonatrach hanno permesso, nonostante l'impatto negativo della crisi sanitaria, di ottenere risultati positivi, in particolare in termini di esplorazione e rinnovo delle riserve, messa in servizio di nuovi progetti e infrastrutture nel comparto gas ed export, per la prima volta nel decennio, del diesel e della benzina”, ha dichiarato Akkar. Sonatrach, ha aggiunto Akkar, ha inoltre “avviato progetti su larga scala e moltiplicato l'attuazione di piani strutturali che contribuiranno a instaurare profondi e benefici cambiamenti nella produzione e nello sfruttamento degli idrocarburi, nello sviluppo del comparto petrolchimico, ma anche nelle modalità di produzione, governance e gestione delle risorse umane”, ha dichiarato l’Ad di Sonatrach. Secondo Akkar, questi progetti costituiscono "indicatori incoraggianti che invitano ad essere ottimisti e ad affrontare il futuro con serenità". L'amministratore delegato del gruppo energetico algerino ha ricordato che Sonatrach, "intimamente legata" all'opera di edilizia nazionale, “non ha mai cessato di contribuire al rafforzamento delle proprie capacità produttive, oltre a diversificare i propri campi di intervento e a consolidare il proprio patrimonio in tutta catena del valore degli idrocarburi”. Akkar ha infine osservato che la compagnia sta investendo anche in nuovi settori, in particolare sulle energie rinnovabili, che “Sonatrach svilupperà sempre di più in futuro". (Ala)