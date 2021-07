Business news: Libano, premier Diab, il Paese è sull'orlo del baratro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è sull'orlo di un disastro che avrà delle "ripercussioni al di fuori del Paese". Lo ha detto il primo ministro uscente libanese, Hassan Diab, durante un discorso televisivo, attraverso cui ha chiesto alla comunità internazionale di aiutare a prevenire una "esplosione sociale". Diab presiede il governo in carica per gli affari correnti da oltre dieci mesi, ovvero dopo l'esplosione del 4 agosto scorso nel porto di Beirut. Qualsiasi governo avrebbe bisogno del sostegno di "nazioni amiche per salvarsi dalla situazione in cui si trova attualmente", ha aggiunto Diab. Lo scorso 22 ottobre, il capo dello Stato, Michel Aoun, ha affidato a Saad Hariri l'incarico di formare l'esecutivo. Tuttavia, sono proprio le divergenze tra Aoun e Hariri ad aver bloccato finora la formazione del governo. Lo stallo istituzionale, a sua volta, sta generando un peggioramento del quadro economico e sociale. Il potere d'acquisto della popolazione si è notevolmente ridotto negli ultimi due anni, causando proteste in diverse parti del Paese. “I libanesi sono stati pazienti e stanno portando il peso di questa lunga attesa. Ma la loro pazienza si sta esaurendo mentre la loro sofferenza aumenta", ha spiegato Diab. Oltre il 60 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. La lira libanese ha perso oltre il 91 per cento del suo valore, rendendo inaccessibili la maggior parte dei beni di prima necessità. L'insolvenza dello Stato ha provocato anche una carenza di carburante che ha colpito settori vitali, quali ospedali e panetterie. Soltanto due delle quattro centrali elettriche del Libano sono attualmente in funzione con scarse forniture di carburante. La società elettrica statale, Électricité du Liban, ha avvertito che potrebbe spegnerle se le riserve di gasolio dovessero esaurirsi. (Res)