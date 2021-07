Business news: Egitto, in leggera crescita l'indice Pmi nel settore non petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) egiziano è passato dai 48,6 punti di maggio ai 49,9 punti a giugno, secondo quanto riportato da Ihs Markit. Il Pmi è un indicatore composito che valuta le condizioni operative nelle economie del settore privato non petrolifero. L'economia egiziana non petrolifera è migliorata a giugno poiché sia ​​la produzione che i nuovi ordini sono aumentati per la prima volta in sette mesi, secondo Ihs Markit. Tuttavia, l'occupazione si è contratta, anche se a un ritmo più lento rispetto ai mesi precedenti, secondo Ihs Markit. Anche l'inflazione ha registrato un aumento, a causa dell'incremento del costo delle materie prime. Secondo David Owen, economista di Ihs Markit, "con l'aumento della domanda e l'allentamento delle restrizioni imposte per il Covid-19, la crescita delle assunzioni potrebbe essere vicina". (Cae)