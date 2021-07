Business news: Libia, solo il 24 per cento delle imprese private genera profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio condotto dal gruppo Expertise France ha rilevato che solo il 24 per cento delle aziende libiche ha generato profitti, su un totale di 568 partecipanti. Il 27 per cento delle società private opera senza profitti e il 49 per cento è in difficoltà, principalmente a causa dell'instabilità del tasso di cambio della valuta locale e delle politiche poco chiare delle autorità. "In questo momento di trasformazione in Libia, è essenziale comprendere meglio le esigenze del settore privato e avere una visione obiettiva della situazione economica per il 2021", ha affermato il direttore del programma, Julien Schmitt, citato dal sito web d’informazione libico “Al Wasat”. L'indagine è stata condotta nell'ambito del programma di sostegno del settore privato libico finanziato dall'Unione Europea volto a migliorare l'ambiente imprenditoriale in Libia, al fine di generare sviluppo economico e opportunità di lavoro per i giovani e le donne in particolare. Il programma lavora con istituzioni governative, organizzazioni della società civile, imprenditori e mira a facilitare la creazione di posti di lavoro giovanili e femminili. (Lit)