Business news: Iraq-Bahrein, siglato memorandum d’intesa per rafforzamento cooperazione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione delle banche del Bahrein ha siglato con la Lega delle banche private dell’Iraq un memorandum d’intesa, volto a stabilire una cooperazione tra le due unioni nel settore dello scambio di conoscenze e competenze e a rafforzare la collaborazione bancaria bilaterale. Ciò è avvenuto durante in incontro tenuto di recente tra le due associazioni, secondo quanto emerge da un comunicato della Lega irachena. Il memorandum è stato siglato da Adnan Ahmed Yusuf, presidente del consiglio di amministrazione dell’Associazione delle banche bahreinite, mentre dal lato iracheno la firma è quella di Wadi Nuri al Khandhil, omologo della Lega delle banche private dell’Iraq. L’accordo prevede anche la formazione di una commissione per la consultazione bilaterale, l’attuazione di piani e programmi congiunti e il follow-up relativo alla loro messa in atto. (Res)