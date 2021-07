Business news: Ue e Banca mondiale aderiscono a forum gas Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e la Banca mondiale si uniranno all'East Mediterranean Gas Forum (Emgf) in qualità di osservatori. E' quanto stabilito durante la quinta riunione riunione del forum che raggruppa i seguenti Paesi: Egitto, Italia, Israele, Giordania, Grecia, Cipro, Autorità nazionale palestinese, Francia. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie egiziano. La riunione è stata presieduta dal ministro del Petrolio del Cairo, Tarek Al Molla. I partecipanti hanno firmato un accordo per sancire che Il Cairo ospiterà la sede del forum. All'incontro hanno partecipato Natasa Pilides, ministro dell'Energia, del Commercio e dell'Industria di Cipro, Jean-Baptiste Lemoyan, ministro di Stato francese per gli Affari europei ed Esteri, Kostas Skrekas, ministro dell'Ambiente e dell'Energia della Grecia, Hala Zawati, ministra dell'Energia e risorse minerarie della Giordania, e cil onsigliere del presidente palestinese per gli affari economici. All'incontro hanno preso parte anche la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, Vannia Gava, la ministra dell'Energia israeliana, Karine Elharrar, e la vice segretario per l'Energia degli Stati Uniti. "L'East Mediterranean Gas Forum è diventato un'organizzazione internazionale con standard globali e ha fatto un grande sviluppo in un breve periodo di tempo ed è diventata un'importante piattaforma per le attività regionali sul gas che garantiscono una cooperazione economica regionale di successo per affrontare le fluttuazioni, allentare le tensioni politiche nel regione e attirare l'attenzione globale", ha detto El Molla. (Cae)