Business news: Terna, grazie a interconnessioni con estero Italia hub elettrico europeo e mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano di sviluppo 2021 Terna ha programmato una nuova linea di collegamento tra Italia e Svizzera da mille megawatt di potenza, la cui realizzazione è legata al progetto di razionalizzazione della rete in alta tensione di Valtellina e Valchiavenna (in provincia di Sondrio) che porterà alla demolizione di quasi 500 chilometri di elettrodotti esistenti e all’interramento di linee aeree. Per questo importante intervento, si legge in una nota, Terna ha pianificato un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro. Inoltre, la società investirà circa 750 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo cavo sottomarino con la Grecia da 500 megawatt di potenza e 200 chilometri di lunghezza: il progetto raddoppierà l’attuale capacità di scambio tra i due Paesi e favorirà una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili. Confermato, infine, anche il progetto Sacoi 3, il rifacimento del collegamento tra Sardegna, Corsica e Italia. “Queste interconnessioni, insieme agli elettrodotti tra Italia-Francia, Italia-Tunisia e Italia-Austria, consentiranno al nostro Paese, in virtù della sua posizione geografica strategica, di rafforzare il ruolo di hub elettrico dell’Europa e dell’area mediterranea, diventando protagonista a livello internazionale”, scrive la società. (Rin)