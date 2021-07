Terrorismo: Guerini, piena solidarietà a Di Maio per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso la sua "piena solidarietà" al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio per le minacce ricevute dallo Stato islamico. "La mia piena solidarietà al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per le minacce ricevute, gesto inaccettabile", ha affermato Guerini in una nota. "L'Italia è in prima linea nella lotta al terrorismo e le Forze armate italiane continueranno ad operare con coraggio e determinazione contro Daesh", ha concluso Guerini. (Com)