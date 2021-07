Business news: Cina, "Progetto e materia" al centro della quinta edizione della Giornata del design italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' 8 luglio si è tenuta la quinta edizione dell'Italian design day, organizzato dal consolato generale d'Italia e dall'Istituto italiano di cultura a Shanghai, in collaborazione con Ice Agenzia Shanghai presso la prestigiosa sede di Hantang Culture al Bund 33 alla presenza di qualificato pubblico di settore. Lo rende noto il consolato a Shanghai in una nota. L'iniziativa, promossa annualmente in tutto il mondo dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con il ministero della Cultura e con le associazioni italiane di design, quest'anno è stata dedicata al tema "Progetto e Materia". Nel suo intervento il console generale Michele Cecchi ha sottolineato che l'obiettivo dell'evento "è quello di porre l'accento sulla capacità del design italiano di coniugare stile ed innovazione, nonché una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al riutilizzo delle risorse". (Com)