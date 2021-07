Business news: Golfo, entro il 2026 secondo numero più alto di utenti 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro i prossimi cinque anni, nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, gli utenti di telefonia mobile 5G rappresenteranno il 73 per cento del totale, la seconda percentuale più alta al mondo dopo gli Stati Uniti con l’84 per cento. Lo rende noto un rapporto della società svedese di telecomunicazioni Ericsson. La regione del Golfo avrà 62 milioni di utenti 5G entro il 2026 e sta emergendo come uno dei mercati più “diversificati e avanzati” nell'adozione della quinta generazione di comunicazioni di rete wireless. Lo ha dichiarato Zoran Lazarevic, direttore tecnico di Ericsson per la regione del Medio Oriente e Nord Africa. (Res)