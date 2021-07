Business news: il 13 luglio webinar sulla situazione economica dell'Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà martedì 13 luglio alle ore 9.30 un webinar dedicato alle imprese italiane sulla situazione economica dell’Indonesia. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui l’evento sarà introdotto dall’ambasciatore Antonio Bernardini, rappresentante permanente d’Italia presso le organizzazioni internazionali. In seguito è prevista la presentazione del rapporto da parte dell’economista dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Andrea Goldstein e quindi una riflessione dell’economista Giulia Ajmone Marsan, che opera nell’ambito dell’Istituto di ricerca economica per l’Asean e dell’Asia orientale). L’appuntamento rientra nel quadro degli eventi virtuali organizzati dalla rappresentanza italiana presso le organizzazioni internazionali con sede a Parigi sulla situazione economica in vari Paesi G20. Per seguire l’evento occorre registrarsi al sito: https://maeci.webex.com/maeci/onstage/g.php?MTID=e63e6aa92aad93e6bad07e376199b5fc3. (Res)