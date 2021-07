© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia piena solidarietà al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per le minacce ricevute, gesto inaccettabile": così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota. "L'Italia è in prima linea nella lotta al terrorismo e le Forze armate italiane continueranno ad operare con coraggio e determinazione contro Deaesh", ha concluso Guerini. (Res)