Business news: Cina, autorità di controllo multa banca per 4 milioni di yuan

- Il regolatore bancario cinese ha imposto una multa di 4,37 milioni di yuan (676.476 dollari) alla banca cinese Postal Savings (Psbc). Lo ha riferito la Commissione di regolamentazione per le banche. Psbc è stata multata per una serie di illeciti, tra cui l'addebito di commissioni ai clienti contro i regolamenti, la presentazione di documentazione falsificata alle autorità di regolamentazione e la gestione di servizi di addebito senza il consenso del cliente. Oltre alla multa, la commissione ha anche confiscato alla banca circa 114.000 yuan di entrate illecite. Secondo il quotidiano cinese "Global Times", l'autorità ha imposto la multa in un momento in cui la Cina sta inasprendo le misure per la gestione del proprio settore bancario al fine di contenere le irregolarità. Lo scorso maggio, l'autorità di regolamentazione bancaria ha imposto una multa totale di 3,66 milioni di yuan a cinque banche nazionali per aver violato più norme e regolamenti. Le banche multate includono China Bohai Bank e China Merchants Bank. (Cip)