Verdi: Zanella, giornata storica per ecologia, parole d'ordine vulnerabilità e cura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scritto nella nostra mozione unitaria - ha spiegato Zanella - che la cifra di questo periodo post-pandemico è la vulnerabilità. Una vulnerabilità che deve avere accanto assolutamente la parola cura. Non soltanto un accudire l'esistete ma anche una proiezione verso la trasformazione, per incidere strutturalmente sul sistema sociale, economico, sugli stili di vita con la nostra competenza. Vorrei che Europa Verde-Verdi nascesse con il senso del dovere e della responsabilità, assumendo fino in fondo ciò che ci chiede il presente. Il 3 luglio di 26 anni fa ci lasciava Alexander Langer. Vorrei che la sua ispirazione, il suo sacrificio, la sua intelligenza calda, ci ispirassero e accompagnassero i nostri passi". (Com)