Business news: AirAsia acquisisce le attività di Gojek in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea AirAsia rileverà le attività in Thailandia della startup di mobilità tramite app Gojek. Le due aziende hanno annunciato il raggiungimento di un accordo basato sullo scambio di azioni, che vedrà la startup tecnologica indonesiana acquisire in cambio una quota azionaria del 4,76 per cento delle attività tramite "superapp" di AirAsia, tramite l'emissione di nuove azioni da parte della compagna. Il business superapp di AirAsia è stato valutato circa 1 miliardi di euro, e ciò pone il valore stimato delle attività di Gojek in Thailandia a 50 milioni di dollari. L'accordo conferma il tentativo di AirAsia di affiancarsi alle altre superapp del Sud-est asiatico, a fianco di Gojek e di Grab, ed estendendo le proprie attività ai servizi di mobilità tramite app e ai pagamenti online. (Fim)