Verdi: Zanella, giornata storica per ecologia, parole d'ordine vulnerabilità e cura

- "Il mio ringraziamento va all'esecutivo uscente e a tutti coloro che, nel corso di questi anni, hanno collaborato per la nascita di Europa Verde-Verdi. Questa nostra avventura è cominciata con il 2,4 per cento raggiunto alle elezioni europee e questa Assemblea rappresenta una svolta storica del nostro movimento, perché si tratta di un passaggio decisivo dell'ecologia in Italia. Sta a noi tutti e tutte far vivere questo impegno, rendere centrale nella società questa nuova forza pacifista, femminista, solidale e generatrice di civiltà". Queste le parole di Luana Zanella, coordinatrice nazionale uscente di Europa Verde, nell'ambito dell'Assemblea costituente della nuova formazione ecologista in corso a Chianciano Terme. (segue) (Com)