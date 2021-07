Verdi: Zanella, giornata storica per ecologia, parole d'ordine vulnerabilità e cura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per noi, - ha proseguito - è una scommessa ambiziosa ma necessaria perché è inutile mettere al mondo un soggetto politico che non sia all'altezza della sfida dei tempi. Siamo qui per rinvigorire le nostre radici e renderle feconde. La parola 'green', oggi, ci accompagna ovunque: green economy, green deal, non c'è progetto che non sia verde. Per questo motivo, abbiamo condotto un'analisi puntuale sul Pnrr, proponendo alternative radicali, convinti che il nostro Paese non abbia bisogno di greenwhashing ma di idee, di una possibilità, una speranza di futuro, quindi la priorità per noi è quella di risolvere la crisi climatica, economica, l'ingiustizia, con proposte chiare e trasparenti. Non dobbiamo più accontentare gli eterni appetiti di un capitalismo fossile, dissipativo, seppur riverniciato di verde".