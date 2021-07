Business news: Pakistan, inaugurati nuovi stabilimenti cinesi presso il porto di Gwadar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II Pakistan potrà beneficiare dell'esperienza cinese per lo sviluppo e la stabilità economica. Lo ha dichiarato il primo ministro pachistano Imran Khan durante la cerimonia di inaugurazione di alcune fabbriche nel porto di Gwadar, a sud-ovest del Paese, nell'ambito die progetti del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec) e dell'iniziativa cinese della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Il Pakistan avvierà una struttura operativa a Gwadar per aumentare gli investimenti diretti esteri e le esportazioni cinesi, ha aggiunto Khan. Durante la cerimonia, il governo cinese ha anche firmato un memorandum d'intesa con il Pakistan per donare tremila impianti fotovoltaici e agevolare l'impegno del Pakistan nella lotta ai mutamenti climatici, e un accordo relativo a un impianto di dissalazione nel porto di Gwadar dalla capacità giornaliera di 5mila tonnellate di acqua dolce. (Cip)