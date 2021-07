Business news: Huawei smentisce lancio satelliti per collaudo 6G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei non lancerà due satelliti di prova per il collaudo di tecnologie sperimentali 6G a luglio. Lo ha dichiarato l'azienda tramite il suo account ufficiale sul social media cinese Sina Weibo, smentendo le "notizie false" recentemente circolate sui media internazionali. Secondo le indiscrezioni, Huawei si preparava a lanciare due satelliti insieme all'operatore di rete cinese China Mobile e China Aerospacecon l'obiettivo di assumere un ruolo guida nella ricerca e sviluppo del 6G. (Cip)