Terrorismo: Cuppi (Pd), solidarietà a Di Maio, rafforzare lotta

- "Piena solidarietà al ministro Luigi Di Maio, che dopo il summit anti-Daesh a Roma è stato pubblicamente minacciato da 'al Naba', rivista che fa riferimento proprio al Daesh". Lo dichiara in una nota Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico. "L'impegno italiano, nella lotta al terrorismo, non deve arrestarsi e queste minacce non fanno che evidenziare quanto continui ad essere necessario rafforzarlo", aggiunge.(Com)