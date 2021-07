Governo: Letta, servono riforme per Pnrr e ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi sosteniamo questo Governo perché faccia le riforme per un motivo molto semplice: senza non ci saranno i soldi del piano europeo, non ci sarà la possibilità della ripartenza". Così il segretario Pd Enrico Letta parlando a Bologna prima di salire sul palco de 'La Repubblica delle Idee'. "Ecco perché innanzitutto riforma della giustizia", sottolinea, a cui vanno ad aggiungersi "la riforma del fisco e le semplificazioni, che sono per noi altri due capitoli essenziali e fondamentali. Accanto a queste riforme ci sono tutte quelle altre che sono scritte nel Pnrr. Insomma una stagione di riforme - spiega - che ha bisogno della stabilità e del nostro impegno".(Rin)