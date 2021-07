G20: Gentiloni, cambio nelle regole globali di tassazione che lascerà il segno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Patto di Venezia” rappresenta un cambio delle regole globali della tassazione che lascerà il segno: i giganti non possono più scegliere dove pagano le tasse quando conviene di più, e in generale tutte le grandi imprese devono pagare una tassazione minima del 15 per cento. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze all’Arsenale di Venezia. “L’economia globale e digitale, che prima poteva avvalersi di regole nazionali, adesso dovrà seguire delle regole che tengono conto della dimensione mondiale: un risultato straordinario grazie ad un lavoro di molti anni, ma che negli ultimi mesi ha avuto accelerazione consistente”, ha detto Gentiloni, sottolineando come un accordo unanime non fosse scontato. (Res)