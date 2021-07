Terrorismo: Di Maio, non saranno le minacce a fermare l'azione dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce non fermeranno l’azione dell’Italia nella lotta al terrorismo. Lo ha scritto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, in un post su Facebook dopo le minacce dello Stato islamico all’Italia e al titolare della Farnesina. Giovedì 8 luglio, infatti, lo Stato islamico è tornato a minacciare l’Italia e Roma, “fra i principali bersagli dei mujaheddin”, mettendo nel mirino anche Di Maio nell’ultimo numero (294) della rivista online “Al Naba” diffusa sui canali Telegram dal sedicente “califfato”. “Non saranno le minacce a fermare l'azione dell’Italia nella lotta al terrorismo. E lo stiamo dimostrando con i fatti. La recente ministeriale della Coalizione anti-Daesh, che si è tenuta per la prima volta nel nostro Paese e alla quale hanno preso parte 85 delegazioni in rappresentanza di altrettanti Paesi e Organizzazioni internazionali, è stata importante per rinnovare questo preciso impegno e rafforzare il ruolo dell’Italia”, ha scritto Di Maio. (segue) (Res)