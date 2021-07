Terrorismo: Di Maio, non saranno le minacce a fermare l'azione dell’Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’editoriale della “testata” delle bandiere nere prende in giro la coalizione (che erroneamente sostiene sia stata formata “otto anni fa”: la coalizione in realtà è stata costituita nel settembre 2014) per la sua presunta incapacità di sconfiggere lo Stato Islamico in Iraq e Siria, minacciando di infliggere una “sconfitta duratura” ai “crociati e ai loro alleati apostati”. La rivista sottolinea le preoccupazioni dell’Italia circa l’insorgenza delle bandiere nere in Africa (compresa la regione del Sahel dell’Africa occidentale) e le potenziali minacce all’Europa. “Il ministro degli Esteri italiano ha ammesso che ‘non basta’ affrontare lo Stato Islamico in Iraq e Siria, ma bisogna guardare ‘altri luoghi’ in cui è presente, visto che l’espansione dello Stato Islamico in Africa e il Sahel è ‘preoccupante’, affermando che proteggere le regioni del Sahel significa ‘proteggere l’Europa’”, si legge nel testo della rivista propagandistica. (segue) (Res)