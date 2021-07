Terrorismo: Di Maio, non saranno le minacce a fermare l'azione dell’Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che Di Maio viene espressamente citato dall’organizzazione terroristica. Per trovare un precedente simile bisogna tornare al 2015, nel periodo di massima espansione del sedicente “califfato”, quando un radiogiornale diffuso da Mosul, “capitale” dell’Is nel nord dell’Iraq, definì l’allora titolare della Farnesina, Paolo Gentiloni, “il ministro degli Esteri dell’Italia crociata”. L’editoriale di “Al Naba” collega lo svolgimento dell’incontro della coalizione anti-Daesh in Italia con l’antica profezia islamica di conquista della “capitale crociata”, Roma, e la promessa di Dio di vittoria dei credenti. “Le paure dell’Europa crociata sono ben riposte, le paure della Roma crociata sono naturali e giustificate, perché erano e sono ancora nella lista dei più grandi obiettivi dei mujaheddin”, si legge ancora nella rivista, che fa poi riferimento all’epica battaglia di Dabiq, piccola città siriana citata nell’Hadith (il “racconto”), il libro che narra vita ed azioni del profeta Maometto, al versetto 6924: “L’ultima ora suonerà solo quando i romani arriveranno a Dabiq. Allora verrà da Medina un esercito per contrastarli, un esercito formato dagli uomini migliori dei popoli della Terra”. (segue) (Res)