G20: Gentiloni, mantenere le misure di sostegno senza stringere prima del tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta elevata l’attenzione del G20 nei confronti delle politiche economiche: in sede comunitaria permane la convinzione che sia necessario mantenere le misure di sostegno senza stringere prima del tempo e prima del dovuto. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze all’Arsenale di Venezia. “Credo sia un segnalo molto positivo che i grandi piani di rilancio partano proprio in questo momento: martedì saranno all’ordine del giorno per l’approvazione i primi 12 piani di Recovery, in un momento in cui prospettive di ripresa sono incoraggianti nonostante i rischi legati alla diffusione delle varianti”, ha detto. (Res)