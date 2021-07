G20: Gentiloni, con accordo su tassazione evitiamo che competizione diventi sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i paesi che non hanno sottoscritto l’accordo sulla tassazione minima globale ce ne sono tre europei (Ungheria, Estonia e Irlanda): inizieremo a lavorare con loro già da lunedì prossimo alla riunione dell’Eurogruppo a cui parteciperà anche la segretaria Usa al Tesoro, Janet Yellen. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze all’Arsenale di Venezia. “Ribadisco che non stiamo imponendo l’armonizzazione della tassazione minima per le imprese a tutti i paesi del mondo: la competizione tra sistemi economici sui livelli di tassazione continuerà ad esserci, ma in questo modo evitiamo che diventi talmente al ribasso da sconfinare in una concorrenza talvolta sleale”, ha detto, sottolineando che tale situazione ha portato ad una diminuzione “inaccettabile” delle tasse pagate dalle multinazionali. (Res)