G20: Gentiloni, aggiustamento carbonio alla frontiera è misura equilibratrice e non protezionistica

- L’obiettivo di ridurre le emissioni del 55 per cento al 2030 comporta un pacchetto di 12 misure legislative di cui si è parlato nel corso di questo fine settimana: in particolare, è stato espresso un forte interesse nei confronti di questo Meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (Cbam), che è visto anche con una certa circospezione da parte dei nostri partner economici. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze all’Arsenale di Venezia. “Ribadisco che si tratta di un meccanismo equilibratore e non protezionistico, al fine di non rischiare di avere aziende europee che si spostano o che alcuni esportatori verso l’Unione europea finiscano con avere vantaggi comparati inaccettabili”, ha detto. (Res)