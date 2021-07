G20: Gentiloni, sarei sorpreso se aliquota al 15 per cento cambiasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel negoziato sulla tassazione minima globale gli Stati Uniti sono partiti proponendo una soglia del 21 per cento, per poi scendere al 15: la discussione è stata portata avanti sulla base di questa aliquota e mi sorprenderebbe se cambiasse. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze all’Arsenale di Venezia. “Ovviamente questa è l’aliquota minima, ma ci sono paesi tra cui Italia, Germania e Stati Uniti che hanno e avranno una tassazione delle imprese ben più elevata del 15 per cento”, ha detto, aggiungendo che all’interno dell’Unione europea ci sono già otto paesi che hanno uno schema di tassazione effettiva più elevata. (Res)