Cultura: assessora Roma a Gualtieri, Estate romana c'è e ha centinaia di eventi con associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alla Cultura di Roma, Lorenza Fruci, replica al candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, sullo svolgimento dell'Estate romana. "L'Estate romana 2021 è protagonista in città con un ricchissimo programma di appuntamenti in tutto il territorio che comprende eventi, teatro, cinema, concerti, mostre e altro. Del resto le associazioni culturali grazie al lavoro di questa amministrazione - spiega Fruci in una nota - hanno visto crescere i contributi da 1,5 a 5 milioni di euro per i bandi dedicati agli operatori culturali che svolgono attività in tutti i Municipi per tutto l'anno, compreso anche quello" del 2020 a "sostegno degli operatori in relazione all'emergenza pandemica. Senza dimenticare le istituzioni culturali cittadine, come il Teatro dell'Opera e la Fondazione Musica per Roma per citarne alcune - sottolinea l'assessora -, che si sono dimostrate delle eccellenze nella proposta dell'offerta culturale. Stupisce che i candidati a sindaco, pur di fare propaganda elettorale fine a se stessa - conclude -, dimostrino di non conoscere lo stato attuale delle cose e di non sapere che cosa accade in città". (Rer)