G20: ministri delle Finanze approvano accordo "storico" sulla riforma fiscale globale (3)

- Sul tema dei cambiamenti climatici, i ministri si sono detti d'accordo sul fatto che un più stretto coordinamento internazionale sull'azione per il clima può aiutare a raggiungere gli obiettivi comuni. "Questo può informare meglio la nostra discussione sul mix di politiche appropriato per modellare transizioni giuste e ordinate verso un'economia a basse emissioni di gas serra, più prospera, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle circostanze nazionali. Questo mix dovrebbe includere un'ampia gamma di strumenti, come gli investimenti in infrastrutture sostenibili e tecnologie innovative che promuovono la decarbonizzazione e l'economia circolare, e la progettazione di meccanismi a sostegno delle fonti energetiche pulite, compresa la razionalizzazione e l'eliminazione graduale dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco consumo e, se del caso, l'uso di meccanismi e incentivi di carbon pricing, fornendo nel contempo un sostegno mirato ai più poveri e ai più vulnerabili", afferma la dichiarazione, riconoscendo l'importanza di un dialogo per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e promuovere le transizioni verso un'economia più verde e più sostenibile. Il comunicato ribadisce infine l'impegno a rafforzare la resilienza finanziaria a lungo termine e a sostenere la crescita inclusiva, anche attraverso la promozione di flussi di capitale sostenibili, lo sviluppo dei mercati dei capitali in valuta locale e il mantenimento di una rete di sicurezza finanziaria globale forte ed efficace. "Attendiamo con impazienza la prossima revisione del punto di vista istituzionale dell'Fmi sulla liberalizzazione e gestione dei flussi di capitale. Rimaniamo impegnati a rivedere l'adeguatezza delle quote Fmi e continueremo il processo di riforma della governance nell'ambito della 16ma revisione generale delle quote, inclusa una nuova formula delle quote, prosegue il documento, che accoglie infine con favore i progressi compiuti nell'ambito della Debt Service Suspension Initiative (Dssi) in base alla quale, a partire dal 2 luglio, 45 Paesi hanno chiesto di beneficiare della prima proroga per la riduzione del debito pari a circa 4,6 miliardi di dollari. (Res)