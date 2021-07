© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rifaremo l'Estate romana, rilanceremo il marchio abbandonato negli ultimi anni. Con l'aiuto delle associazioni e degli operatori riporteremo eventi, iniziative e attività in tutti i quartieri e torneremo a fare di Roma la capitale della cultura". Lo scrive in un tweet il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)