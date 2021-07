Roma 2021: Morassut (Pd), Calenda vuole demolire Vela Calatrava ma va rilanciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda vuole demolire la Vela di Calatrava e per questo è "superficiale. Il progetto va rilanciato". Lo scrive in un post su Facebook - riferisce una nota - il deputato del Pd, Roberto Morassut. "Quel bene - spiega Morassut - non è del Comune ma dell'Università. Quindi non decide il sindaco ma il rettore. Il progetto faceva parte di un grande programma per dare a Roma un campus universitario internazionale al centro del distretto metropolitano della ricerca scientifica. I terreni erano e sono pubblici, il Comune non aveva competenze dirette ma le aveva il Provveditorato alle opere pubbliche. Finché restò Veltroni, nel 2008, il Comune accompagnò l'opera dall'esterno e il costo era di 320 milioni, quasi tutti finanziati. In un anno e mezzo si poteva finire e inaugurare. Poi arrivò Alemanno che definanziò il progetto, il Comune si disinteressò di tutto lasciando in mano al Provveditorato le approvazioni esecutive: il costo passò misteriosamente a 630 milioni". (segue) (Com)